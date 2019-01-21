В полицию поступило сообщение об угрозах в адрес директора одного из учебных заведений с требованиями воздействовать на родителя одного из учащихся для погашения им кредита...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Покровское-Стрешнево задержали подозреваемого в самоуправстве.Как сообщалось ранее https://77.xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/15513196 в полицию поступили сообщения о том, что на телефон учебного заведения и личный номер директора осуществлялись звонки с требованиями воздействовать на одного из родителей учащегося для погашения задолженности по кредиту. А также звучали угрозы жизни и здоровью в адрес ее родственников.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого на Большой Набережной улице. Им оказался 28-летний житель столицы.По данному факту следствием ОМВД России по району Покровское-Стрешнево возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 330 УК РФ «Самоуправство». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.Пресс-служба УВД по СЗАО(499) 192-59-56