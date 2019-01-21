К прохожему подбежали двое неизвестных, повалили его на землю, забрали денежные средства, а затем скрылись...

«Оперуполномоченные УВД по ВАО задержали двоих мужчин по подозрению в грабеже», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В ОМВД России по району Измайлово обратился мужчина с сообщением о грабеже. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что на 9-й Парковой улице к заявителю подбежали двое неизвестных, повалили его на землю, забрали денежные средства, а затем скрылись.В результате оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченные УВД по ВАО задержали двоих подозреваемых на Измайловском бульваре. Ими оказались 22-летний и 23-летний приезжие.Следствием ОМВД России по району Измайлово возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 161 УК РФ «Грабеж». В отношение подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73