Полицейские изъяли у подозреваемых более 300 граммов марихуаны....

«Полицейские Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по г. Москве задержали двоих приезжих из ближнего зарубежья по подозрению в покушении на сбыт марихуаны в крупном размере», – сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.В результате проверки оперативной информации полицейские установили, что 50 и 52-летний приезжие из ближнего зарубежья, могут быть причастны к распространению наркотиков. После установления их личности стало известно, что злоумышленники забирали запрещённые средства и вещества через тайники в различных районах города, фасовали и продавали.В результате оперативно-розыскных мероприятий они были задержаны в Северно-Восточном округе столицы. При обследовании их съемных квартир обнаружены свертки с веществом растительного происхождения, электронные весы и упаковочный материал. Исследованием установлено, что изъятые вещества является наркотическим средством – марихуаной, общей массой более 300 граммов.Следствием ОМВД России по Бутырскому району г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.УНК ГУ МВД России по г. Москве