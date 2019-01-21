Новый учебный комплекс для подготовки спецназа открылся в Гаджиево, одной из баз Северного флота РФ. В торжественной церемонии приняли участие командующий подводными силами СФ Аркадий Романов и представители компании, которая сконструировала тренажер.

Новый учебный комплекс для подготовки спецназа открылся в Гаджиево, одной из баз Северного флота РФ. В торжественной церемонии приняли участие командующий подводными силами СФ Аркадий Романов и представители компании, которая сконструировала тренажер, сообщает агентство ТАСС.Новый учебный комплекс разделен на несколько зон: подводное стрельбище, торпедный аппарат подлодки, разные люки и системы аварийного спасения. Также боевые аквалангисты могут тренироваться прыгать в воду с высоты, имитируя десантирование с вертолета, карабкаться на прибрежные скалы и брать штурмом здания.Подобные учебные комплексы появятся и в других подразделениях Северного флота. Там сможет тренироваться не только подводный спецназ, но и спасатели.Стоит добавить, что в Гаджиево уже существует учебно-тренировочный комплекс для подводников. Моряки в условиях, которые максимально приближены к реальным, тренируются заделывать пробоины в корпусе, тушить пожар в отсеках подлодки, пользоваться индивидуальными дыхательными приборами, покидать корабль через торпедный аппарат и подниматься с глубины.