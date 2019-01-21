Признавая эффективность нового российского оружия, способного обесценить любую противоракетную оборону, американские власти все равно продолжают взятую линию - просто из коррупционного интереса пилить гигантский военный бюджет.

Признавая эффективность нового российского оружия, способного обесценить любую противоракетную оборону, американские власти все равно продолжают взятую линию — просто из коррупционного интереса "пилить" гигантский военный бюджет.Два года — экватор президентства Трампа Вашингтон отмечает многотысячным протестом. Лозунги самые разнообразные: за равноправие, против дискриминации женщин, представителей ЛГБТ, мигрантов, но триггером и фокусом этой энергии протеста, безусловно, является президент США.Барабаны — для поднятия духа — и негласный конкурс агитационного плаката: участники словно соревнуются, у кого самый издевательский транспарант. Кто-то написал: "Постройте стену вокруг Трампа!" Двухлетнему малышу родители вручили плакат: "Я веду себя лучше, чем президент". А вот совсем короткий призыв — устроить импичмент этому, дальше — нецензурно."Основа этого движения — равноправие. Это то, чего все хотят и в конечном итоге заслуживают. Естественно, все вылилось в протесты против Трампа, потому что сейчас мы очень далеки от желаемого", — сказала одна из участниц митинга.Несмотря на всеобщее среди либералов отторжение Трампа, тех сотен тысяч протестующих, которые вышли на улицы два года назад после его инаугурации, сейчас нет и в помине.Людей в разы меньше, ведь оппозиционеры перессорились друг с другом — в Нью-Йорке бывшие соратники протестовали в 50 кварталах друг от друга. Одну из главных активисток обвинили в антисемитизме, а движение, которое она поддержала, еще и в дискриминации гомосексуалистов и лесбиянок.Свой вклад в раскол внесли и трансгендеры — по сути, похоронили отличительный знак протеста — розовую шапочку. Ведь головной убор задумывался как символ женского полового органа, которого у этого меньшинства может и не быть, а значит, — оскорбление. Не нашли у себя ассоциаций с розовым чернокожие женщины и латиноамериканки. Так что на месте объединения — новые разделительные линии: по признаку расы и пола."Я митингую за женщин индейских кровей, которые пропали без вести или были убиты. Статистика не ведется. О них не говорят. Все происходит в основном из-за трубопроводов, которые строят в резервациях. С трубами приходят мужчины, и в тех местах пропадают женщины", — рассказала одна из митингующих.Женщина вновь играет роковую роль в политической судьбе Дональда Трампа. Лидер демократов Нэнси Пелоси наотрез отказывается выделять президенту деньги на стену. Он попытался найти подход — в очередном телеобращение пообещал не депортировать детей нелегалов, если ему позволят построить стену."Вот наш план. Безопасность границ, защита детей от депортации, а также временно находящихся лиц и многое другое. Простой, честный, разумный план, здравый смысл и серьезный компромисс", — заявил Трамп.Но Нэнси Пелоси неприступна. Сразу после обращения она ответила, что предложения Трампа никуда не годятся.Тем временем shutdown бьет все новые рекорды продолжительности. 30 дней американское правительство не работает — госслужащие и подрядчики выстроились в очереди за бесплатной едой, которую благотворительные фонды обычно раздают малоимущим и бездомным.Прокормить 800 тысяч оставшихся без работы госслужащих стараются всей страной. Авиадиспетчерам и сотрудникам службы контроля аэропорта Чаттануга в Теннесси прислали целую грузовую тележку еды. А Джордж Буш-младший подкармливает своих телохранителей из Секретной службы — заказал оставшимся без довольствия охранникам пиццу.А действующий президент вынужден был заказывать на работу сотни бургеров — приготовить еду для приема оказалось некому. Заправлять кровать и выносить мусор из Белого дома Трампу самому пока не приходится — уборщик, электрик и дворецкий выходят на работу. Но свежих цветов уже нет — флорист и еще 60 человек персонала сидят дома.Крупнейшее не только в Америке, но и в мире федеральное ведомство американское Минобороны, но shutdown на нем никак не отражается. Пентагон финансируется по особой статье. Так же, как и разработка нового оружия. Вслед за Рейганом, у которого нынешний президент позаимствовал лозунг "Сделаем Америку снова великой", у Трампа теперь свои "Звездные войны"."Предполагают увеличить численность своей группировки ПРО на Аляске. Также планируют развернуть систему и на Гавайских островах", — сказал Евгений Бужинский, вице-президент Российского совета по международным делам, председатель совета Центра политических исследований России."У них возникла иллюзия, что они могут создать такую систему ПРО, которая может обеспечить прикрытие от ответного удара и тем самым гарантировать применение ударных вооружений Соединенными Штатами Америки безнаказанно", — считает Виктор Мураховский, главный редактор журнала "Арсенал Отечества", член Экспертного совета Военно-промышленной комиссии РФ.Американские военные эксперты, разумеется, в курсе, но политикам, тем, кто принимает решения, с иллюзиями расставаться тяжело. Вот и Трамп пообещал, что американская система всех защитит.В предыдущей редакции стратегии противоракетной обороны Россия не называлась, теперь упоминается. И не раз. Отмечается, что новейшие российские вооружения бросают вызов существующим оборонительным системам США. Авторам новой американской доктрины пришлось брать это в расчет, и он для Пентагона неутешителен."Россия — пока единственная страна в мире, которая приняла на вооружение гиперзвуковой маневрирующий боевой блок межконтинентальной баллистической ракеты "Авангард". Действительно, все действующие перспективные системы в ПРО, которые в том числе и в этом обзоре перечислены, принципиально не способны сбивать гиперзвуковые маневрирующие цели. "Авангард" гарантирует неизбежность ответного удара России по любому агрессору, который рискнет против нас развязать ядерную войну с применением межконтинентальных баллистических ракет", — отметил Виктор Мураховский.США в одностороннем порядке уже вышли из договора по ПРО. На очереди — ДРСМД — Договор о ракетах средней и меньшей дальности. США хотят наращивать все элементы ПРО и в ракетной сфере полностью развязать себе руки."Новая установка Пентагона, поддержанная президентом Трампом, таит в себе большую опасность дестабилизации. Выход из Договора по ПРО развязал Соединенным Штатам руки. Они себя чувствуют ничем не связанными. В частности, исследования разработки применительно к космическому эшелону, к возможностям создания снова лазерного оружия, как об этом говорил Рейган в 80-е годы. Так тогда Договор по ПРО был препятствием. И были ожесточенные дебаты в самих Соединенных Штатах, нужно ли нарушать Договор по ПРО. А сейчас Договора по ПРО нет, и у них свободные руки", — подчеркнул Андрей Кокошин, член РСМД, академик РАН, разработчик программы обеспечения военно-стратегического равновесия СССР-США.Сюрпризом такое развитие событий для России не стало. Только теперь прогнозы военных стратегов в отношении США стали новой опасной реальностью. Разрыв Америкой очередного договора ставит под угрозу всю складывавшуюся десятилетиями архитектуру глобальной безопасности.