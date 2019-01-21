Переписка Александра Кокорина, находящегося под арестом в СИЗО, с болельщиками стала достоянием общественности. Раскаявшийся футболист, как выяснилось, не изменил своего образа мыслей: в письме спортсмен назвал россиян стадом баранов.

Переписка Александра Кокорина, находящегося под арестом вСИЗО, с болельщиками стала достоянием общественности. "Раскаявшийся"футболист, как выяснилось, не изменил своего образа мыслей: в письме спортсменназвал россиян "стадом баранов".Форвард санкт-петербургского "Зенита" АлександрКокорин и его друг, полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев остаются вСИЗО – срок ареста им был продлен до 8 февраля. Преданные фанаты не оставляютспортсменов своим вниманием, футболисты ведут с ними активную переписку.Одно из писем оказалось в распоряжении издания "Невскиеновости". В нем нападающий "Зенита", отвечая одному изболельщиков, весьма нелестно отозвался о россиянах. "Все нормально. Скоробуду. По поводу мнения народа, не слушай никого. Это стадо баранов, что имскажут, то и говорят. Стыдно даже", – пишет Кокорин.Напомним, футболисты 8 октября устроили две драки. Вначале избили водителя телеведущей Ольги Ушаковой, а позже в кафе набросились на сотрудников Минпромторга. В обоих случаях жертвы действий Кокорина и Мамаева попали в больницу. Дебоширы оказались в следственном изоляторе, позже им продлили срок ареста до 8 февраля.На днях Александр пожаловался, что в "Бутырке" нет бассейна. Футболист заявил: ему необходимо плавать для того, чтобы не болело травмированное колено.Адвокат Светлана Метегина рассказала, что нападающий футбольного клуба "Зенит" отказывается от принятого в СИЗО рациона – но вовсе от этого не страдает. Ему присылают продукты мать с отцом, а сам Кокорин часто делает заказы в интернет-магазинах.