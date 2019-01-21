Молодых людей задержали прямо на месте преступления

Молодых людей задержали прямо на месте преступленияТроих подростков из Нижегородской области признали виновными в сбыте наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба СледКома.В начале марта прошлого года жители Арзамаса, один из которых на момент совершения преступления был несовершеннолетним, на машине приехали в Муром. На территории одного из гаражных кооперативов они разложили несколько десятков «закладок» с наркотиками общим весом более 75 граммов. Молодых людей задержали прямо на месте преступления. Курьеры не успели отправить фотографии и координаты тайников.Одного из парней приговорили к 7-ми годам в колонии строгого режима, второму назначили 5 лет. А подростку, который совершал преступление будучи несовершеннолетним, назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы с в исправительной колонии общего режима.