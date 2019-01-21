Суд подмосковного Щелкова лишил родительских прав Татьяну Гринишак, которая оставила двухлетнего сына в подъезде чужого дома и скрылась.

Суд подмосковного Щелкова лишил родительских прав Татьяну Гринишак, которая оставила двухлетнего сына в подъезде чужого дома и скрылась.В Щелковском городском суде сегодня решали судьбу двухлетнего Сережи, которого собственная мать бросила в подъезде многоквартирного дома. Управление опеки и попечительства Московской области требовало лишить Татьяну Гринишак родительских прав.Женщина пришла на заседание в сопровождении тети. На вопросы отвечать отказалась. Ранее ее уже признали виновной в жестоком обращении с ребенком и оставлении в опасности. Суд назначил ей наказание в виде штрафа в 40 тысяч рублей. Теперь стоит вопрос о дальнейшей судьбе Сережи.Малыша нашли жильцы одного из домов Щелкова. Сначала решили, что ребенок потерялся. Но после выяснилось, что его оставила там мать, а сама уехала к подруге в другой регион."Я бы убила мать, которая бросила так. Заходишь — ребенок стоит. А если бы он со ступенек упал? Так нельзя поступать", — говорит Людмила Феофанова.Сережу поместили во временную семью, окружили, заботой, вниманием. Его биологическую мать полицейские задержали через 10 дней на пути в Москву. Она заявила, что бросила сына из-за нервного срыва.В итоге суд постановил лишить Татьяну Гринишак родительских прав, но это решение еще не окончательное, биологическая мать Сережи может обжаловать его в Московском областном суде.