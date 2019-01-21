Ранее судимый местный житель проникал в садовые дома и похищал металлоизделия.

В конце декабря прошлого года в дежурную часть ОМВД России по Судогодскому району с сообщением о кражах имущества из дачных домов, расположенных в одном из садовых товариществ района, обратились два местных жителя. По фактам краж металлических изделий из домов садового товарищества было возбуждено два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного п.«а» ч.3 ст.158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище).Раскрытие преступлений затрудняло то, что потерпевшие не появлялись в своих домах в течение нескольких месяцев, а следы злоумышленника занесены снегом.Сотрудниками уголовного розыска был разработан комплекс оперативно-розыскных мероприятий, установлено наблюдение за территорией, в результате чего в одном из дачных домов того же товарищества при попытке кражи антенны и электроудлинителя с поличным был задержан 58-летний ранее судимый за аналогичные преступления безработный местный житель.17 января текущего года следственным отделом ОМВД России по Судогодскому району в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, п.«а» ч.3 ст.158 УК РФ (покушение на кражу, совершенную с незаконным проникновением в жилище) .Полицейскими установлено, что подозреваемый причастен к совершению серии краж из домов этого садового товарищества. Во всех случаях способ проникновения в дома был одинаковый – через окно путем разбития оконного стекла.Фигурант в содеянном сознался и пояснил, что совершил несколько краж металлических изделий из нежилых домов садового товарищества.Все похищенное имущество изъято и возвращено собственникам.