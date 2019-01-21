В ближайшее время экипажи возвращенных танков начнут подготовку к параду Победы на Красной площади. Танки из Лаоса планируется использовать на съемках художественных и документальных фильмов.

Тридцать танков Т-34, подаренные вооруженными силами Лаоса российской армии, прибыли в подмосковный Наро-Фоминск.Батальон Т-34 поступит в распоряжение 4-й гвардейской танковой Кантемировской ордена Ленина Краснознаменной дивизии имени Юрия Андропова. Об этом рассказал заместитель министра обороны России Дмитрий Булгаков. Он отметил, что танки возвращены "на родину" по инициативе министра обороны Сергея Шойгу.В ближайшее время экипажи возвращенных танков начнут подготовку к параду Победы на Красной площади. Танки из Лаоса планируется использовать на съемках художественных и документальных фильмов.Т-34 — один из лучших танков времен Второй мировой войны. С 1940 по 1946 выпущено более 58 тысяч единиц. 30 "тридцатьчетверок" до недавнего времени стояли на вооружении лаосской армии. Сейчас им на замену поставляются модернизированные танки Т-72 и бронеавтомобили БРДМ-2М.