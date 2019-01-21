Лондонским дерби завершалась программа 23-го тура чемпионата Англии по футболу. Фулхэм принимал Тоттенхэм и потерпел поражение со счетом 1:2, пропустив решающий гол в добавленное ко второму тайму время.

Лондонским дерби завершалась программа 23-го тура чемпионата Англии по футболу. "Фулхэм" принимал "Тоттенхэм" и потерпел поражение со счетом 1:2, пропустив решающий гол в добавленное ко второму тайму время.Хозяева повели в счете на 17-й минуте после автогола в исполнении нападающего "шпор" Фернандо Льоренте. Гости отыгралиcь на 51-й минуте, отличился Деле Алли. Победу "Тоттенхэму" на третьей компенсированной минуте принес Харри Уинкс.В турнирной таблице Премьер-лиги "Тоттенхэм" с 51 очком занимает третье место. "Фулхэм" с 14 баллами идет в зоне вылета, располагаясь на предпоследней 19-й строчке.