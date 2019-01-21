Елизавета Туктамышева опубликовала на своей странице в Instagram фотографию со своим возлюбленным, фигуристом Андреем Лазукиным. Герлфренд Лазукина, – подписала она снимок.

Елизавета Туктамышева опубликовала на своей странице в Instagram фотографию со своим возлюбленным, фигуристом Андреем Лазукиным. "Герлфренд Лазукина", – подписала она снимок.У короткой ироничной подписи оказалась богатая история. Дело в том, что после появления слухов о романе фигуристов молодого человека стали называть не иначе как "бойфренд Туктамышевой", забывая о его собственных достижениях, передает . Сообщение фигуристки, судя по всему, стало насмешкой над подобным подходом.