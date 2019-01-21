Молодая фигуристка сообщила о завершении профессиональной карьеры. Тренер Елизаветы Туктамышевой уже прокомментировать это заявление.

Молодая фигуристка сообщила озавершении профессиональной карьеры. Тренер Елизаветы Туктамышевой уже прокомментировать это заявление.Спортсменка беспокоится, что серьезной помехой в ее работе может стать здоровье. Елизавета рассказала, что примет участие еще в одном или двухсезонах. "Не знаю, сколько еще выдержит мое здоровье. Может, сезон, может, два.Но все равно это почти конец карьеры", – поделилась она во время прямого эфирав Instagram.Тренер фигуристки Алексей Мишин уже поспешил опровергнутьэту новость. Он утверждает, что сейчас совсем не думает озавершении карьеры. На данный момент они вместе готовят новую программу, которую представят наближайших соревнованиях."Никаких планов по завершению своей спортивной карьеры уЛизы нет! Более того, мы сейчас подбираем программу, подбираем музыку для новыхкомпозиций, работаем над уплотнением содержания этих программ", – цитирует Мишина "". Наставник добавил, что правила в фигурном катании и тенденции в Международномсоюзе конькобежцев часто меняются, а, значит, "говорить о завершении карьерынеправильно".Напомним, в декабре прошлого года подхватилавоспаление легких и попала в больницу. Из-за болезни спортсменке пришлось пропуститьчемпионат России, который проходил в Саранске. Фигуристка поедет на соревнования в Минске в качестве запасного участника.