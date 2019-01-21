Молодая фигуристка сообщила о
завершении профессиональной карьеры. Тренер Елизаветы Туктамышевой уже прокомментировать это заявление.
Молодая фигуристка сообщила о
завершении профессиональной карьеры. Тренер Елизаветы Туктамышевой уже прокомментировать это заявление.
Спортсменка беспокоится, что серьезной помехой в ее работе может стать здоровье. Елизавета рассказала, что примет участие еще в одном или двух
сезонах. "Не знаю, сколько еще выдержит мое здоровье. Может, сезон, может, два.
Но все равно это почти конец карьеры", – поделилась она во время прямого эфира
в Instagram.
Тренер фигуристки Алексей Мишин уже поспешил опровергнуть
эту новость. Он утверждает, что сейчас совсем не думает о
завершении карьеры. На данный момент они вместе готовят новую программу, которую представят на
ближайших соревнованиях.
"Никаких планов по завершению своей спортивной карьеры у
Лизы нет! Более того, мы сейчас подбираем программу, подбираем музыку для новых
композиций, работаем над уплотнением содержания этих программ", – цитирует Мишина "". Наставник добавил, что правила в фигурном катании и тенденции в Международном
союзе конькобежцев часто меняются, а, значит, "говорить о завершении карьеры
неправильно".
Напомним, в декабре прошлого года подхватила
воспаление легких и попала в больницу. Из-за болезни спортсменке пришлось пропустить
чемпионат России, который проходил в Саранске. Фигуристка поедет на соревнования в Минске в качестве запасного участника.