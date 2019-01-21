Затем его уничтожили
Затем его уничтожили
Региональный Россельхознадзор изъял у предпринимательницы 15 килограммов сала без сопроводительных документов.
Специалисты ведомства устроили внеплановую проверку в отношении ИП Кязымовой Р.Г.. Выяснилось, что она продавала свиное сало без ветеринарных документов и деклараций соответствия.
Ревизоры посчитали, что продукция неизвестного происхождения может угрожать причинением вреда жизни или здоровью граждан, поэтому не подлежит реализации. Сало утилизировали.
За выявленное нарушение предпринимательнице назначили штраф в размере 20 тысяч рублей.