Затем его уничтожили

Затем его уничтожилиРегиональный Россельхознадзор изъял у предпринимательницы 15 килограммов сала без сопроводительных документов.Специалисты ведомства устроили внеплановую проверку в отношении ИП Кязымовой Р.Г.. Выяснилось, что она продавала свиное сало без ветеринарных документов и деклараций соответствия.Ревизоры посчитали, что продукция неизвестного происхождения может угрожать причинением вреда жизни или здоровью граждан, поэтому не подлежит реализации. Сало утилизировали.За выявленное нарушение предпринимательнице назначили штраф в размере 20 тысяч рублей.