21.01.2019

2019-01-21 11:30:44

Удары Израиля по Сирии сняли на видео

В ночь на 21 января Израиль нанес серию авиаударов по территории Сирии, передает . В результате погибли четверо сирийских военнослужащих, еще шесть человек были ранены. Также частично оказалась повреждена инфраструктуры международного аэропорта Дамаска. В Армии обороны Израиля заявили, что удары наносились по силам Ирана, находящимся в Сирии.