Украину уличили в подтасовке данных международного расследования по делу о катастрофе рейса MH17. Киев может оказывать влияние на ход следствия, полагают в Генпрокуратуре России.

Украину уличили в подтасовке данных международного расследованияпо делу о катастрофе рейса MH17. Киев может оказывать влияние на ход следствия,полагают в Генпрокуратуре России.Киевским властям многое сходит с рук, заявил заместительгенпрокурора Николай Винниченко. По егословам, Украина, будучи полноправным участником следствия, фактически имеетвозможность влиять на результаты расследования.Голландия проявляет особое отношение к Украине: ей простили непредставлениерасшифровок переговоров военных диспетчеров, расположение украинских"Буков", оправдали якобы сломанные радиолокационные вышки и многоедругое.При этом Россия отстранена от расследования по делу и ее данные вовнимание не принимаются, отметил представитель прокуратуры в интервью РИАНовости.Напомним, международная следственная группа пришла к выводуо том, что малайзийский Boeing был сбит ракетой комплекса "Бук",принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде Вооруженных сил России. В своюочередь, российская сторона передала Нидерландам данные своих радаров идокументацию, свидетельствующие о том, что ракета принадлежала Украине.Следственная группа еще не закончила свою работу, сделанытолько предварительные выводы. С самого ее работы Россия пыталась выйти насвязь со следователями и предоставить свои доводы, но нашу страну исключили из дела окрушении и рассматривают только в качестве обвиняемой. Очевидно, чтоМосква никогда не согласится с результатами политически ангажированного расследования,нацеленного, в первую очередь, на введение новых антироссийских санкций.