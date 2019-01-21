Украину уличили в подтасовке данных международного расследования
по делу о катастрофе рейса MH17. Киев может оказывать влияние на ход следствия,
полагают в Генпрокуратуре России.
Украину уличили в подтасовке данных международного расследования
по делу о катастрофе рейса MH17. Киев может оказывать влияние на ход следствия,
полагают в Генпрокуратуре России.
Киевским властям многое сходит с рук, заявил заместитель
генпрокурора Николай Винниченко. По его
словам, Украина, будучи полноправным участником следствия, фактически имеет
возможность влиять на результаты расследования.
Голландия проявляет особое отношение к Украине: ей простили непредставление
расшифровок переговоров военных диспетчеров, расположение украинских
"Буков", оправдали якобы сломанные радиолокационные вышки и многое
другое.
При этом Россия отстранена от расследования по делу и ее данные во
внимание не принимаются, отметил представитель прокуратуры в интервью РИА
Новости.
Напомним, международная следственная группа пришла к выводу
о том, что малайзийский Boeing был сбит ракетой комплекса "Бук",
принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде Вооруженных сил России. В свою
очередь, российская сторона передала Нидерландам данные своих радаров и
документацию, свидетельствующие о том, что ракета принадлежала Украине.
Следственная группа еще не закончила свою работу, сделаны
только предварительные выводы. С самого ее работы Россия пыталась выйти на
связь со следователями и предоставить свои доводы, но нашу страну исключили из дела о
крушении и рассматривают только в качестве обвиняемой. Очевидно, что
Москва никогда не согласится с результатами политически ангажированного расследования,
нацеленного, в первую очередь, на введение новых антироссийских санкций.