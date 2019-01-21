Дела
у президента Украины Петра Порошенко идут из рук вон плохо. До выборов
главы государства осталось пару месяцев, а его рейтинг рухнул на дно.
Лидер Незалежной отчаянно пытается спасти свое положение и придумывает способы нанести сокрушительный удар оппонентам.
Дела
у президента Украины Петра Порошенко идут из рук вон плохо. До выборов
главы государства осталось пару месяцев, а его рейтинг рухнул на дно.
Лидер Незалежной отчаянно пытается спасти свое положение и придумывает способы нанести сокрушительный удар оппонентам.
Ради
победы на выборах решил вернуть из США бывшего
премьер-министра Павла Лазаренко, арестованного американцами за
мошенничество и отмывание денег. Как сообщает украинское издание "Левый
берег", политика планируется использовать для дискредитации главного
соперника Порошенко – Юлии Тимошенко.
Как
отмечает газета, Лазаренко, находящемуся в тюрьме восемь лет,
предложили сделку: вернуть 160 миллионов долларов Украине, а 23 миллиона
оставить себе. Взамен – раскрытие компромата на Тимошенко, которая в
свое время была соратницей экс-премьера. Для Порошенко такой план
действий уже стал навязчивой идеей, пишут журналисты.
Причем для соратников украинского лидера не имеет значения, приедет Лазаренко на Украину или нет. В конце концов, озвучить компромат
против Тимошенко он может и дистанционно – в формате видеоконференции
или интервью.
"Если согласится сотрудничать, а Украине гарантируют
возврат 160 миллионов похищенных им средств, Генпрокуратура готова
аннулировать все старые дела против него, заведенные на родине", -
говорится в статье.
Уговорить
бывшего премьера пойти на сотрудничество попытается один из ближайших
соратников Порошенко, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. В
скором времени он вылетит в Вашингтон.
Выборы
президента Украины 2019 пройдут в конце марта. Лидирует в гонке глава
партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, неплохие шансы на победу также у
комика Владимира Зеленского.
, как отметил ранее президент России Владимир Путин,
свалился на дно предвыборной гонки и прозябает на пятой строчке рейтинга.
В
отчаянном стремлении набрать голосов украинский лидер то и дело
озвучивает громкие заявления. Так, накануне на своей странице в Twitter Порошенко
пообещал восстановить аэропорт Донецка, разрушенный в ходе боевых
действий в Донбассе. По его словам, новое здание станет "лучше и
современнее", а на башне будет развеваться украинский флаг.