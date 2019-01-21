Дела у президента Украины Петра Порошенко идут из рук вон плохо. До выборов главы государства осталось пару месяцев, а его рейтинг рухнул на дно. Лидер Незалежной отчаянно пытается спасти свое положение и придумывает способы нанести сокрушительный удар оппонентам.

Делау президента Украины Петра Порошенко идут из рук вон плохо. До выборовглавы государства осталось пару месяцев, а его рейтинг рухнул на дно.Лидер Незалежной отчаянно пытается спасти свое положение и придумывает способы нанести сокрушительный удар оппонентам.Радипобеды на выборах решил вернуть из США бывшегопремьер-министра Павла Лазаренко, арестованного американцами замошенничество и отмывание денег. Как сообщает украинское издание "Левыйберег", политика планируется использовать для дискредитации главногосоперника Порошенко – Юлии Тимошенко.Какотмечает газета, Лазаренко, находящемуся в тюрьме восемь лет,предложили сделку: вернуть 160 миллионов долларов Украине, а 23 миллионаоставить себе. Взамен – раскрытие компромата на Тимошенко, которая всвое время была соратницей экс-премьера. Для Порошенко такой пландействий уже стал навязчивой идеей, пишут журналисты.Причем для соратников украинского лидера не имеет значения, приедет Лазаренко на Украину или нет. В конце концов, озвучить компроматпротив Тимошенко он может и дистанционно – в формате видеоконференцииили интервью."Если согласится сотрудничать, а Украине гарантируютвозврат 160 миллионов похищенных им средств, Генпрокуратура готовааннулировать все старые дела против него, заведенные на родине", -говорится в статье.Уговоритьбывшего премьера пойти на сотрудничество попытается один из ближайшихсоратников Порошенко, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. Вскором времени он вылетит в Вашингтон.Выборыпрезидента Украины 2019 пройдут в конце марта. Лидирует в гонке главапартии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, неплохие шансы на победу также укомика Владимира Зеленского., как отметил ранее президент России Владимир Путин,свалился на дно предвыборной гонки и прозябает на пятой строчке рейтинга.отчаянном стремлении набрать голосов украинский лидер то и делоозвучивает громкие заявления. Так, накануне на своей странице в Twitter Порошенкопообещал восстановить аэропорт Донецка, разрушенный в ходе боевыхдействий в Донбассе. По его словам, новое здание станет "лучше исовременнее", а на башне будет развеваться украинский флаг.