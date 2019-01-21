Генерал-майор полиции Виктор Коваленко провел для почетного гостя экскурсию по комнате истории, где представлены уникальные экспонаты разных эпох становления и развития службы...

Управление столичной Госавтоинспекции посетил заслуженный артист РСФСР Леонид Каневский, сыгравший роль майора Томина в сериале «Следствие ведут ЗнаТоКи».Начальник УГИБДД ГУ МВД России по г. Москве генерал-майор полиции Виктор Коваленко провел для почетного гостя экскурсию по комнате истории, где представлены уникальные экспонаты разных эпох становления и развития службы.Глава столичной Госавтоинспекции продемонстрировал актеру театра и кино, телеведущему Леониду Каневскому обширную коллекцию экспонатов: амуницию первых дорожных полицейских, образцы водительских удостоверений тех далеких лет и многие другие вещи, представляющие историческую ценность.В завершение встречи Леонид Каневский выразил слова восхищения и оставил благодарственную запись в книге почетных гостей.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81