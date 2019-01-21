Генерал-майор полиции Виктор Коваленко провел для почетного гостя экскурсию по комнате истории, где представлены уникальные экспонаты разных эпох становления и развития службы...
Управление столичной Госавтоинспекции посетил заслуженный артист РСФСР Леонид Каневский, сыгравший роль майора Томина в сериале «Следствие ведут ЗнаТоКи».
Начальник УГИБДД ГУ МВД России по г. Москве генерал-майор полиции Виктор Коваленко провел для почетного гостя экскурсию по комнате истории, где представлены уникальные экспонаты разных эпох становления и развития службы.
Глава столичной Госавтоинспекции продемонстрировал актеру театра и кино, телеведущему Леониду Каневскому обширную коллекцию экспонатов: амуницию первых дорожных полицейских, образцы водительских удостоверений тех далеких лет и многие другие вещи, представляющие историческую ценность.
В завершение встречи Леонид Каневский выразил слова восхищения и оставил благодарственную запись в книге почетных гостей.
Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве
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