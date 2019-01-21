Полицейские ОМВД России по району Чертаново Южное устанавливают местонахождение пропавшего без вести Толмачева Сергея Геннадьевича, 03.05.1970 года рождения...

Полицейские ОМВД России по району Чертаново Южное устанавливают местонахождение пропавшего без вести Толмачева Сергея Геннадьевича, 03.05.1970 года рождения, жителя столицы, который 17 января 2019 года перестал выходить на связь и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.Приметы: славянской внешности, на вид 45-50 лет, рост 175-180 см, худощавого телосложения, глаза серые, волосы светло-русые длинные до плеч.Был одет: куртка кожаная черного цвета, джинсы светло-серого цвета, водолазка черного цвета, ботинки черного цвета, вязаная шапка черного цвета.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефону (499) 320-55-16 или в службу «102» (с мобильных номеров – «112»).Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22