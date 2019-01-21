В Абхазии раскрыто убийство россиянина – уроженца Костромы Михаила Маслова, который вместе с семьей переехал туда несколько лет назад. Двое жителей села Кутол задержаны, допрошены и уже признали свою вину.

В Абхазии раскрыто убийство россиянина – уроженца Костромы Михаила Маслова, который вместе с семьей переехал в село Тамыш несколько лет назад. Ему был 41 год.По подозрению в совершении преступления задержаны двое жителей села Кутол. Они были допрошены и уже признали свою вину, передает РИА Новости со ссылкой на помощника республиканского генпрокурора по связям с общественностью Даура Амичба.Как сообщалось ранее, в ночь на Старый Новый год, 14 января, вооруженные неизвестные люди в масках проникли в дом Маслова.Когда хозяин дома услышал шум и вышел посмотреть, что произошло, злоумышленники выстрелили и ранили Михаила в ногу.Как рассказала его жена Татьяна, оружейная дробь попала в артерию, и ее муж умер практически сразу от потери крови, пишет агентство Sputnik Абхазия.Было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Преступникам грозит лишение свободы на срок от 8 лет до пожизненного заключения.