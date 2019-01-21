Предлагают уколоться. Как сообщает региональный облздрав, в связи со вспышкой заболеваемости корью во Владимирской области всех жителей призывают привиться. По данным Роспотребнадзора, только во Владимире на данный момент лабораторно подтверждено 25 случаев заболевания. Среди тех, кто заразился опасной инфекцией, дети и взрослые. Вакцинация для жителей области организована во всех медучреждениях. В департаменте здравоохранения заверяют: противокоревой вакцины должно хватить и напоминают, что прививка - это единственный и наиболее эффективный способ защитить себя и своих близких от этого заболевания. Привиться можно не только в будни, но и в субботу.

Предлагают уколоться. Как сообщает региональный облздрав, в связи со вспышкой заболеваемости корью во Владимирской области всех жителей призывают привиться. По данным Роспотребнадзора, только во Владимире на данный момент лабораторно подтверждено 25 случаев заболевания. Среди тех, кто заразился опасной инфекцией, дети и взрослые. Вакцинация для жителей области организована во всех медучреждениях. В департаменте здравоохранения заверяют: противокоревой вакцины должно хватить и напоминают, что прививка - это единственный и наиболее эффективный способ защитить себя и своих близких от этого заболевания. Привиться можно не только в будни, но и в субботу.Если нет противопоказаний, детей, по правилам, прививают в год и в 6 лет. Взрослым, которые прививались много лет назад или не помнят, болели ли корью тоже нужно сделать прививку. Если вы сомневаетесь, нужно ли вакцинироваться, медики предлагают сдать кровь и проверить, есть ли в организме антителла.Если же вы уже заболели, необходимо срочно вызвать врача на дом, так как корь очень заразна, а первые симптомы напоминают ОРВИ и ГРИПП. До прихода доктора нужно ограничить общение с другими людьми до минимума. Кроме того, врач попросит сообщить обо всех своих контактах за последний 21 день.