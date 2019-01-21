Старший следователь отдела полиции в состоянии алкогольного опьянения сбил на своем автомобиле двух пешеходов. Одна из пострадавших – 79-летняя женщина, скончалась от полученных травм, ее 67-летняя спутница госпитализирована.

Сотрудник МВД стал фигурантом уголовного дела по статье "Нарушение правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, и повлекшее по неосторожности смерть человека", возбужденного региональным СУ СК РФ по Чувашии.По предварительной версии, вечером в минувшую субботу, 19 января, старший следователь отдела МВД России по Ядринскому району Чувашской Республики, находясь за рулем своего автомобиля Kia Rio в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на двух женщин.После того, как правоохранитель сбил пешеходов, он скрылся с места ДТП на улице Комсомольской в городе Ядрине."От полученных телесных повреждений 79-летняя потерпевшая скончалась на месте происшествия, а 67-летняя пострадавшая с различными травмами доставлена в лечебное учреждение, где ей оказывается необходимая медицинская помощь", — говорится в сообщении ведомства.В настоящее время водитель задержан, проводятся необходимые следственные действия.