Шесть уникальных погребений обнаружили ученые во время раскопок близ южноегипетского города Асуан.

Шесть уникальных погребений обнаружили ученые во время раскопок близ южноегипетского города Асуан. По предварительным оценкам археологов, захоронения относятся к периоду первых династий фараонов Древнего Египта, правивших страной в третьем тысячелетии до нашей эры, сообщает агентство MANA.Уникальная находка сделана археологической экспедицией Бирмингемского университета. Агентство уточняет, что захоронения в районе Куббат аль-Хава относятся ко времени Древнего царства (III—VI династии фараонов, время правления приблизительно 2680—2130 годы до нашей эры). Захоронения различаются по размеру, два из них высечены в скальной породе. Одно захоронение на первый взгляд было не тронуто грабителями — сохранился вход в него, замурованный кирпичной кладкой. Однако после вскрытия погребения выяснилось, что грабители проникли, проделав лаз сверху, и вынесли все ценные предметы.Однако и в разоренных захоронениях ученым удалось обнаружить несколько уникальных артефактов. Это керамика эпохи Древнего царства, части погребальной маски, амулет из металла с изображением древнеегипетского бога Хнума — хранителя разливов Нила. Египтяне считали, что Хнум слепил первого человека из глины на гончарном диске. Бог изображался с головой барана со спирально закрученными рогами.Все обнаруженные предметы, заверил профессор, перевезены в запасник музея в Асуане, где их изучат эксперты.