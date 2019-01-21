Материальный ущерб составил 15 тысяч рублей

Материальный ущерб составил 15 тысяч рублейВ Гусь-Хрустальном местного жителя обвиняют в краже. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.В конце октября прошлого года мужчина тайно похитил кузов от автомобиля «Ауди-80» от частного дома в одной из деревень Гусь-Хрустального района. Материальный ущерб составил 15 тысяч рублей.Правоохранители задержали подозреваемого. Однако он успел сдать похищенное в пункт приёма металла, а деньги потратить.Материалы уголовного дела направлены в суд.