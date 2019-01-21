Они вместе распивали алкоголь

Они вместе распивали алкогольРегиональный СледКом возбудил уголовное дело в отношении 17-летнего жителя Гусь-Хрустального.В середине января этого года подросток на квартире знакомого в компании распивал алкоголь. Между участниками застолья возникла ссора, из-за которой несовершеннолетний и его взрослый приятель сильно избили хозяина квартиры.Мужчина потерял сознание, чем воспользовался молодой человек и, желая унизить пострадавшего, совершил циничные действия. После этого обвиняемый взял колонки от музыкального центра и убежал с места преступления. 47-летнего потерпевшего госпитализировали.Хулигана задержали. Расследование случившегося продолжается.