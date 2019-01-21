В Мексике неизвестные убили журналиста Рафаэля Муруа Манрикеса, который руководил небольшой радиостанции в мексиканском штате Южная Нижняя Калифорния.

В Мексике неизвестные убили журналиста Рафаэля Муруа Манрикеса, который руководил небольшой радиостанции в мексиканском штате Южная Нижняя Калифорния, передает ТАСС.По данным организации "Репортеры без границ", в 2018 году от рук преступников в стране погибли 9 представителей СМИ. Статистика прокуратуры по расследованиям нарушений против свободы слова говорит о том, что 99,85% преступлений в отношении журналистов в Мексике остаются безнаказанными.