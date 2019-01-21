Глава города и начальник ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенант полиции Олег Баранов приняли участие в открытии здания после проведения ремонтных работ...

Глава города и начальник ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенант полиции Олег Баранов приняли участие в открытии здания после проведения ремонтных работ Главного следственного управления и Центра пенсионного обслуживания столичной полиции на Новослободской улице.Ремонт в здании длился с начала 2018 года. Для столичных полицейских созданы комфортные условия для несения службы:просторный светлый холл, дежурная часть, здесь все готово для начала работы. Также обустроен архив для хранения уголовных дел соответствующий всем необходимым требованиям.В здании предусмотрен актовый зал для проведения совещаний и торжественных заседаний, конференц-зал, который будет использован для проведения переговоров, пресс-конференций и круглых столов. В новом спортивном зале полицейские смогут проходить общую физическую подготовку, отрабатывать боевые приемы.Для обеспечения безопасности сотрудников полиции и посетителей улучшены пункты досмотра и контроля, расширена и облагорожена внутренняя территория. Оборудовано помещение для приема граждан, в котором созданы комфортные условия.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве