Полицейские рассказали присутствующим о наркоситуации на территории столицы и возможностях информирования сотрудников органов внутренних дел о фактах незаконного оборота наркотиков...

Управлением по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по г. Москве совместного с МНПЦ наркологии Департамента здравоохранения города Москвы проведен старт Проекта «Здоровье – образ жизни»Цель Проекта – популяризация здорового образа жизни, в том числе в социальных сетях.Мероприятие состоялось на базе медицинского колледжа № 2 (ул. Ярославская, д. 17 корп.2), где собрались 9 команд учащихся, к которым с приветственным словом обратили представители УНК ГУ МВД России по г. Москве, МНПЦ наркологии, Молодежной Общественной палаты, Департамента образования города Москвы.Полицейские рассказали присутствующим о наркоситуации на территории столицы и возможностях информирования сотрудников органов внутренних дел о фактах незаконного оборота наркотиков, которые стали им известны. Также даны напутствия по этапам Проекта и предложены возможные варианты демонстрации своей активной волонтерской деятельности, направленной на антинаркотическое мироваззрение среди сверстников.На первой же встрече капитаны команд получили ответственное задание, а именно сформулировать свою речь к залу так, как если бы именно их команда победила в финале. Участники команд подготовили свои речевки, направленные на мотивацию к здоровому образу жизни, а некоторые уже сформулировали идеи, которые лягут в основу их работы на весь период Проекта, который будет длиться 4 месяца.Каждый из них в рамках Проекта представит себя волонтером, который личным примером продемонстрирует преимущества здорового образа жизни, проведет ряд профилактических уроков среди обучающихся других колледжей, разработает разноформатные интерактивные мероприятия по привлечению внимания общественности к спорту, здоровому образу жизни и отказу от употребления запрещенных средств и веществ.По завершении мероприятия ребята задали интересующие их вопросы, а некоторые из присутствующих изъявили желание стать волонтерами и наряду с сотрудниками правоохранительных органов осуществлять антинаркотическую пропаганду. Общее количество участников мероприятия – 55 человек, из них 40 несовершеннолетние.УНК ГУ МВД России по г. Москве