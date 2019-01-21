В Москве задержали 28-летнего мужчину, который угрожал коллективу столичной школы №1285. Коллектор звонил директору и требовал, чтобы она взыскала долг с родителей ученика, а ребенка вышвырнула из школы.

В Москве задержали коллектора, который угрожал коллективу столичной школы №1285.Подозреваемым оказался 28-летний житель столицы. Он не раз звонил директору школы и требовал, чтобы она взыскала долг родителя одного из учеников, а ребенка "вышвырнула из школы". Звучали угрозы и в адрес родственников должника. Возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого избрали меру пресечения в виде домашнего ареста."В полицию поступила информация о том, что на телефон учебного заведения и личный номер директора осуществлялись звонки с требованием воздействовать на одного из родителей учащегося для погашения задолженности по кредиту. Также звучали угрозы жизни и здоровью ее родственников. В результате полицейские задержали подозреваемого на Большой Набережной улице", — сообщил "России 24" начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД по Москве Юрий ТитовКомитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции взял на контроль ситуацию с московской школой, которой угрожают коллекторы. Об этом сообщил председатель комитета Василий Пискарев.