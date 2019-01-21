Синоптики рассказали о том, какой погоды ждать от начавшейся недели. Специалисты обещают сильное похолодание.

Синоптики рассказали о том, какой погоды ждать от начавшейся недели. Специалисты обещают сильное похолодание.Изменения погоды жители Москвы смогут ощутить с самого первого рабочего дня недели. "В ночь на понедельник (21 января. – Прим. ред.) начнет прорываться холодный атмосферный фронт с интенсивными зарядами снега и порывистым ветром", – цитирует дежурного синоптика центра Фобос Евгения Тишковца.Днем столичный регион окажется в тыловой части североатлантического циклона. Такое расположение откроет прямой путь в город арктическому воздуху. Это, в свою очередь, спровоцирует сильное похолодание. В течение суток температура воздуха упадет до 7-12 градусов мороза. "Вечером морозы продолжат крепчать", – пообещал синоптик.Своей низшей отметки температура достигнеть к середине недели. Тогда же прекратятся и регулярные снегопады. "Ночами ударят морозы до минус 20-25 градусов, днем не выше минус 12-17 градусов, что аномально холодно и на 9-10 градусов ниже положенной для конца января климатической нормы", – рассказал Евгений Тишковец.Согласно прогнозам синоптиков, во второй половине недели температура начнет повышаться, передает . Подобная динамика будет обусловлена приходом снежных атлантических циклонов. Уже к выходным, считают специалисты, показатель среднесуточной температуры вернется в норму.