Предлагают уколоться. Как сообщает региональный облздрав, в связи со вспышкой заболеваемости корью во Владимирской области, всех жителей призывают привиться. По данным Роспотребнадзора, только во Владимире на данный момент лабораторно подтверждено 25 случаев заболевания, новых случаев пока нет.

Предлагают уколоться. Как сообщает региональный облздрав, в связи со вспышкой заболеваемости корью во Владимирской области, всех жителей призывают привиться. По данным Роспотребнадзора, только во Владимире на данный момент лабораторно подтверждено 25 случаев заболевания, новых случаев пока нет. Среди тех, кто заразился опасной инфекцией, дети и взрослые. Вакцинация для жителей региона организована во всех медучреждениях. Привиться можно не только в будни, но и в субботу. Взрослым, которые прививались много лет назад или не помнят, болели ли корью, тоже нужно сделать прививку. Если вы сомневаетесь, медики предлагают сдать кровь и проверить, есть ли в организме антитела. Что касается заболеваемости гриппом и ОРВИ в регионе, то эпидемии пока нет, однако, эпидпорог по области превышен на 16 процентов. Больше всего заболевших в Гусь-Хрустальном, Кольчугино и городе Владимире. Только за прошедшую неделю в столице областного центра к врачу обратились более 3000 человек, большинство из них - дети.Марина Колтунова, пресс-секретарь Управления Роспотребнадзора по Владимирской области: "Проводится еженедельный мониторинг за циркуляцией вирусов. Так, на прошлой неделе по результатам клинических анализов у нас был выявлен грипп H3N2 в 4 случаях и H1N1 в 9 случаях, также выявляется парагрипп и рэс-инфекция. На прошлой неделе, по приказу директора образовательного учреждения, было закрыто 3 класса, по диагнозу ОРВИ, в средней школе № 2 и 2 класса в средней школе № 36. Но что касается карантина, пока к эпидемии мы не подходим".