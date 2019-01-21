21.01.2019

2019-01-21 10:20:34

В России научились добывать электричество из мусора

В Институте проблем химической физики РАН был сконструирован прототип прибора, который будет производить электричество из бытовых отходов, передает телеканал "". Опробовать его предлагается на борту Международной космической станции. Прибор сможет автономно работать на протяжении 400 часов. Выработкой энергии займутся специальные бактерии. После завершения цикла погибшие микроорганизмы просто заменят на новые.