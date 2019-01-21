В сирийской зоне деэскалации в Идлибе боевики обстреляли населенные пункты в Хаме и Латакии, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Сергей Соломатин.

В сирийской зоне деэскалации в Идлибе боевики обстреляли населенные пункты в Хаме и Латакии, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Сергей Соломатин.Сирийский военнослужащий получил ранения.Также Соломатин сообщил, что в Сирии продолжается работа по амнистированию лиц, уклонившихся от прохождения военной службы, амнистировано на данный момент более 28 тысяч человек, полным ходом идет восстановление жилых домов и социальных учреждений.Ремонтируются дороги.Кроме того, сотрудники центра за истекшие сутки сотрудники центра провели три гуманитарных операции и выдали 500 проднаборов и 200 килограммов медикаментов.