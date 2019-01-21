В ходе личного досмотра у 24-летнего жителя Московской области сотрудники полиции изъяли гашиш...

Сотрудники экипажа автопатруля ОМВД России по району Чертаново Центральное задержали 24-летнего жителя Московской области, подозреваемого в хранении наркотических средств.Сотрудники полиции для проверки документов остановили на улице Красного Маяка мужчину. В ходе личного досмотра у него было обнаружено и изъято вещество неизвестного происхождения. Согласно проведенному исследованию данное вещество содержит в своем составе наркотическое средство – гашиш, массой более 100 граммов.Следственным отделом ОМВД России по району Чертаново Центральное возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22