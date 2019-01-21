Там уже работают 3 педиатра

Там уже работают 3 педиатраВ Струнино наконец-то открыли детскую поликлинику, которую отремонтировали по поручению Владимира Путина. Об этом сообщает со ссылкой на директора департамента здравоохранения администрации области Алексея Мозалева.Как рассказал представитель облздрава, сегодня в поликлинике уже идет прием детей. Сейчас там работают 3 педиатра, которые будут оказывать помощь детям до 17 лет. Это около 3 тысяч человек. Кроме того, в больнице появятся прививочный и процедурный кабинеты, кабинет здорового ребёнка и удобная регистратура.На ремонт поликлиники в 2018 году направили более 15,8 млн рублей, на закупку мебели и оборудования - 1,11 млн рублей.