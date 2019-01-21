Он попытался унести из чужого дома антенну и электроудлинители

Он попытался унести из чужого дома антенну и электроудлинителиВ конце декабря прошлого года в дежурную часть полиции в Судогде с заявлением о кражах имущества из дачных домов обратились 2 местных жителя. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.Раскрыть преступления было сложно, потому что собственники не появлялись в своих домах несколько месяцев, а следы злоумышленника занесло снегом.Однако правоохранителям все равно удалось поймать вора прямо во время кражи. Он попытался унести из чужого дома антенну и электроудлинители.58-летний ранее судимый за аналогичные преступления безработный местный житель оказался причастен к целой серии дачных краж. Во всех случаях он проникал в дома одинаково – разбив окно.Все похищенное имущество изъято и возвращено владельцам.