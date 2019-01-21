Начальник региональной Госавтоинспекции провел встречу с представителями СМИ в формате пресс-конференции.

18 января начальник УГИБДД УМВД России по Владимирской области полковник полиции Александр Новиков провел пресс-конференцию для представителей региональных средств массовой информации.Основной темой встречи с журналистами стало обсуждение итогов работы по обеспечению безопасности дорожного движения за 2018 год. В своем выступлении руководитель Управления Госавтоинспекции в целом охарактеризовал обстановку с аварийностью на территории Владимирской области как стабильную.По оценке начальника управления, профилактические меры, предпринятые Госавтоинспекцией региона в истекшем году, позволили сократить число дорожно-транспортных происшествий по сравнению с прошлым годом на 0,8%, а количество погибших в ДТП – на 10,2%.Основной акцент Александр Новиков сделал на выявлении водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения. Благодаря активной профилактической работе, в 2018 году количество автоаварий, совершенных водителями, находящимися в состоянии опьянения, в совокупности с происшествиями, при оформлении которых водители отказались проходить медицинское освидетельствование, уменьшилось.Начальник Госавтоинспекции рассказал журналистам, что в прошедшем году в результате проведенных мероприятий в рамках профилактической операции «Пешеход» число ДТП с участием пешеходов сократилось на 9,2%. Более чем на 14% уменьшилось количество наездов на пешеходов на пешеходных переходах. На 37,5% сократилось количество погибших в таких происшествиях.Полковник полиции Новиков подчеркнул, что профилактические мероприятия по борьбе с наиболее опасными нарушениями Правил дорожного движения продолжатся в наступившем году.Проанализировав деятельность Госавтоинспекции в 2018 году, Александр Новиков ответил на вопросы журналистов. Наибольшее количество вопросов вызвало состояние дорог в регионе и меры, предпринимаемые УГИБДД по совершенствованию надзора за соблюдением требований безопасного движения на дорогах региона, в частности, на федеральной автодороге М-7 «Волга». Начальник УГИБДД отметил, что сотрудниками Госавтоинспекции при оформлении ДТП документируются отсутствие ограждений, разметки и дорожных знаков, несоответствующее освещение и сообщил журналистам, что в 2019 году Госавтоинспекция в своей деятельности будет специально ориентирована на улучшение качества и безопасности автомобильных дорог.Представителей региональных средств массовой информации интересовало также развитие системы фотовидеофиксации правонарушений. По словам полковника полиции Новикова в 2019 году УГИБДД региона будут приниматься меры по увеличению количества автоматических комплексов фиксации правонарушений.Начальник Госавтоинспекции ответил на все заданные вопросы и, подводя итог мероприятию, поблагодарил журналистов за сотрудничество в прошедшем году.