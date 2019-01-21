У потерпевшего пропали 9 тысяч рублей

У потерпевшего пропали 9 тысяч рублейВ начале января этого года в дежурную часть полиции в Юрьев-Польском обратился 25-летний мужчина с сообщением о краже 9 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.Молодой человек пояснил, что деньги пропали встречи со своими друзьями. Правоохранителям удалось установить и задержать подозреваемого. Им оказался 27-летний знакомый потерпевшего.Мужчина во всем признался и рассказал, что, собираясь домой после встречи с друзьями, случайно надел чужую куртку, в кармане которой были деньги. Он повесил куртку на место, но взял деньги и быстро ушел.В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Похищенные деньги возвращены потерпевшему.