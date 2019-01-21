Мировой велосипедный тур взял старт сезона в Австралии традиционной многодневной гонкой Tour Down Under. Победителем ее стал южноафриканец Дэрил Импи из команды Mitchelton-Scott. В гонке участвовала и российско-немецкая конюшня Katusha-Alpecin.

Мировой велосипедный тур взял старт сезона в Австралии традиционной многодневной гонкой Tour Down Under. Победителем ее стал южноафриканец Дэрил Импи из команды Mitchelton-Scott. В гонке участвовала и российско-немецкая "конюшня" Katusha-Alpecin.В составе семерки "Катюши" в Австралию отправились два россиянина – опытный Вячеслав Кузнецов и Дмитрий Страхов, который в конце прошлого года подписал первый профессиональный контракт с нашей командой.Следует отметить, что оба наши гонщика не испортили картины: Кузнецов занял 38-е место в общем зачете, Страхов – 57-й в генеральной классификации. При этом Дмитрий даже заехал в Топ-10 на третьем этапе многодневки. Лучше россиян выступил в Австралии только португалец Рубен Геррейро, который выиграл третий этап и занял 8-е место в общем зачете.Как уже сообщали 33Live.RuRu, с нынешним сезоном связывает большие надежды основатель "Катюши", почетный президент Федерации велоспорта России Игорь Макаров. Во время презентации нашей "конюшни" в немецком Кобленце глава группы компаний "АРЕТИ" отметил: "Думаю, команда извлечет уроки из не слишком успешного прошлого сезона и использует этот опыт себе во благо. Мы продолжаем поддерживать команду и в 2019 году надеемся вернуть положительную динамику в ее выступлениях".