Виктория Бона нашла особенного мужчину. Имени
своего избранника модель не раскрывает: на опубликованном в соцсети коротком
видео видна лишь мужская рука, сжимающая тонкие пальцы Виктории. Поклонники отметили,
что телезвезда решила их заинтриговать, используя метод Волочковой.
Виктория Бона нашла "особенного" мужчину. Имени
своего избранника модель не раскрывает: на опубликованном в соцсети коротком
видео видна лишь мужская рука, сжимающая тонкие пальцы Виктории. Поклонники отметили,
что телезвезда решила их заинтриговать, используя "метод Волочковой".
Возбуждать интерес подписчиков, окружая свои отношения
ореолом таинственности, в последнее время стало модным у звезд. В российском
сегменте Сети тренд задала Анастасия Волочкова, которая публиковала фотографии
ног и других частей тела своего нового бойфренда, не называя его имени. По тому
же пути пошла и Виктория Боня.
Вернувшись с солнечного Монако в морозную Москву, телезвезда
даром времени не теряла. Недавно она утверждала, что не состоит в отношениях
уже больше трех месяцев. По словам Бони, она усиленно занималась спортом,
накапливая женскую энергию для того единственного и "особенного"
мужчины, которого пока не нашла. Теперь, судя по всему, энергия найдет выход.
Видео снято в машине. На нем сплетенные руки – Виктории и ее
нового избранника. Вместо подписи под роликом – смайл в виде сердечка, намек на
романтические отношения. Поклонники бросились строить догадки, кто этот новый
мужчина и где познакомилась пара.
Предполагают, что роман завязался по возвращении модели в
Москву. Последние годы Виктория проживала в Монако с Алексом Смерфитом, а
недавно они разошлись. После расставания Боня решила, что ее 6-летняя дочь
Анджелина уже привыкла к теплому городу, и не стала перевозить ребенка в
Москву.
Виктории часто приписывают романы с известными мужчинами, однако
модель свою личную жизнь комментирует неохотно. Недавно супруга футболиста
Павла Мамаева Алана обвинила модель в том, что та спала с ее мужем – после
того, как Боня появилась в суде и выступила в защиту футболистов-дебоширов,
напоминает StatHit.