Виктория Бона нашла особенного мужчину. Имени своего избранника модель не раскрывает: на опубликованном в соцсети коротком видео видна лишь мужская рука, сжимающая тонкие пальцы Виктории. Поклонники отметили, что телезвезда решила их заинтриговать, используя метод Волочковой.

Виктория Бона нашла "особенного" мужчину. Именисвоего избранника модель не раскрывает: на опубликованном в соцсети короткомвидео видна лишь мужская рука, сжимающая тонкие пальцы Виктории. Поклонники отметили,что телезвезда решила их заинтриговать, используя "метод Волочковой".Возбуждать интерес подписчиков, окружая свои отношенияореолом таинственности, в последнее время стало модным у звезд. В российскомсегменте Сети тренд задала Анастасия Волочкова, которая публиковала фотографииног и других частей тела своего нового бойфренда, не называя его имени. По томуже пути пошла и Виктория Боня.Вернувшись с солнечного Монако в морозную Москву, телезвездадаром времени не теряла. Недавно она утверждала, что не состоит в отношенияхуже больше трех месяцев. По словам Бони, она усиленно занималась спортом,накапливая женскую энергию для того единственного и "особенного"мужчины, которого пока не нашла. Теперь, судя по всему, энергия найдет выход.Видео снято в машине. На нем сплетенные руки – Виктории и еенового избранника. Вместо подписи под роликом – смайл в виде сердечка, намек наромантические отношения. Поклонники бросились строить догадки, кто этот новыймужчина и где познакомилась пара.Предполагают, что роман завязался по возвращении модели вМоскву. Последние годы Виктория проживала в Монако с Алексом Смерфитом, анедавно они разошлись. После расставания Боня решила, что ее 6-летняя дочьАнджелина уже привыкла к теплому городу, и не стала перевозить ребенка вМоскву.Виктории часто приписывают романы с известными мужчинами, однакомодель свою личную жизнь комментирует неохотно. Недавно супруга футболистаПавла Мамаева Алана обвинила модель в том, что та спала с ее мужем – послетого, как Боня появилась в суде и выступила в защиту футболистов-дебоширов,напоминает StatHit.