Спустя шесть лет Андрей Аршавин наконец встретился со своими детьми, рожденными в отношениях с Юлией Барановской. В Сети бурно обсуждают это знаменательное событие.

Спустя шесть лет Андрей Аршавин наконец встретился со своими детьми, рожденными в отношениях с Юлией Барановской. В Сети бурно обсуждают это знаменательное событие.На днях на своей официальной страничке в социальной сети Instagram опубликовал фотографию, на которой запечатлен с двумя сыновьями Артемом и Арсением. Их ему родила телеведущая. лицо Первого канала Юлия Барановская. Примечательно, что младший ребенок еще не был рожден, когда футболист ушел от нее к журналистке Алисе Казьминой, на которой женился в 2017 году.И вот, спустя шесть лет, наконец встретился со своими детьми. "Мои клоны!!!!! люблю вас!!!!❤️❤️❤️ (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)" – подписал совместный кадр спортсмен. Интересно, что фотография сделана в Москве, куда недавно вернулись дети вместе с Юлией Барановской после продолжительного круиза.Снимок произвел эффект разорвавшейся бомбы. Подписчики оставили крайне эмоциональные отзывы, причем в основном негативного свойства. Дескать, только расставшись с женой Алисой Андрей наконец смог найти возможность встретиться с детьми от предыдущих отношений. Кто-то обратил внимание, что на фото отсутствует дочь Яна."Совесть проснулась", "А где дочка? Как растался с женой,так детей навестил. Значит она запрещала их навещать", "Из всего этого треугольника любила только Юля", "Мы рады, что вы вместе с детьми, спустя годы", "Это не любовь, это наверное замучило общественное мнение и не хочется терять еще больше свое лицо", "Как можно было так свою жизнь слить в унитаз, простите... Даже самое святое! Как можно отвернуться от своих родных маленьких детей, вычеркнуть из жизни, а потом вспомнить, когда никому стал уже не нужен. И жена вторая получила по заслугам, связалась с мужиком у которого 3е маленьких детей, не моргнула даже. Как Юлия это все выдержала, не представляю. Как после такого предательства можно очнуться... Никого никогда не хотела судить, но этот Аршавин просто последняя с...." – высказались взволнованные подписчики.