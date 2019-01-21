У Максима Виторгана сдали нервы. Видимо, устав от перешептываний за спиной, артист решил разобраться с режиссером Константином Богомоловым, которого считают любовником его супруги Ксении Собчак.

У Максима Виторгана сдали нервы. Видимо, устав отперешептываний за спиной, артист решил разобраться с режиссером Константином Богомоловым,которого считают любовником его супруги Ксении Собчак.Соперники встретились в кафе. На глазах у изумленныхпосетителей, разъяренный Максим Виторган подошел кКонстантину Богомолову. Через минуту они оба вышли на улицу.Спустя время туда жеринулись и охранники заведения. Оказалось, что режиссер и актер сцепились прямоу входа. Еще минута и в помещение вернулся Богомолов, по словам свидетелей, он был весь в крови. "У режиссера разбит нос", – шушукались сидящие за столиками.Скорую решили не вызывать. Константин умылся в туалете ивернулся на свое место, а после покинул кафе. Об этом сообщает Telegram-канал "Только никому…"