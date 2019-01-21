У Максима Виторгана сдали нервы. Видимо, устав от
перешептываний за спиной, артист решил разобраться с режиссером Константином Богомоловым,
которого считают любовником его супруги Ксении Собчак.
У Максима Виторгана сдали нервы. Видимо, устав от
перешептываний за спиной, артист решил разобраться с режиссером Константином Богомоловым,
которого считают любовником его супруги Ксении Собчак.
Соперники встретились в кафе. На глазах у изумленных
посетителей, разъяренный Максим Виторган подошел к
Константину Богомолову. Через минуту они оба вышли на улицу.
Спустя время туда же
ринулись и охранники заведения. Оказалось, что режиссер и актер сцепились прямо
у входа. Еще минута и в помещение вернулся Богомолов, по словам свидетелей, он был весь в крови. "У режиссера разбит нос", – шушукались сидящие за столиками.
Скорую решили не вызывать. Константин умылся в туалете и
вернулся на свое место, а после покинул кафе. Об этом сообщает Telegram-канал "Только никому…"