Участниками мероприятия, посвященного Дню российской печати и Дню печати МВД России, стали 40 представителей медиасообщества", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Сегодня в МВД России Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев провел торжественный прием журналистов ведущих российских телеканалов, радиостанций, газет, сетевых изданий, а также ведомственных СМИ. Участниками мероприятия, посвященного Дню российской печати и Дню печати МВД России, стали 40 представителей медиасообщества, компетентно освещающих деятельность полиции", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.«Работа средств массовой информации постоянно совершенствуется. Однако базовые принципы журналистики – честность, объективность, ответственность за каждое слово – остаются неизменными. Эти качества составляют основу вашей профессии», – сказал Владимир Колокольцев, обращаясь к приглашенным, и подчеркнул, что их принципиальная позиция помогает не только формировать объективное общественное мнение о полиции, но и повышать эффективность ее деятельности.Глава ведомства сделал акцент на том, что Министерство внутренних дел на протяжении многих лет проводит политику максимальной открытости: «Мы заинтересованы в материалах, рассказывающих о службе полицейских, готовы активно содействовать журналистам, не избегая острых вопросов и тем. Особое внимание уделяем критике. Могу с уверенностью сказать, что результаты ряда журналистских расследований становились предметом тщательного разбирательства и серьезных выводов».Кроме того, Министр отметил большой потенциал в развитии ведомственных СМИ, которые в первую очередь нацелены на профессиональную аудиторию и вызывают заслуженный интерес у действующих сотрудников и ветеранов органов внутренних дел.Владимир Колокольцев вручил журналистам ведомственные награды и пожелал им дальнейших творческих успехов, ярких идей, здоровья, счастья и благополучия.