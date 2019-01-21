Третьи в ЦФО. В эти выходные в Рязанской области прошло Первенство Центрального федерального округа по универсальному бою. Наш регион представляли воспитанники клуба «Самбист» и Клуба имени Александра Невского. В результате Владимирские спортсмены заняли в общекомандном зачете, почётное 3 место. Отличный результат показал Егор Юнеев, выступавший в категории 40 килограммов- он занял первое место.
Третьи в ЦФО. В эти выходные в Рязанской области прошло Первенство Центрального федерального округа по универсальному бою. Наш регион представляли воспитанники клуба Самбист и Клуба имени Александра Невского. В результате Владимирские спортсмены заняли в общекомандном зачете, почётное 3 место. Отличный результат показал Егор Юнеев, выступавший в категории 40 килограммов- он занял первое место. Виталий Евдокимов взял Серебро. Третьи места достались Ивану Втюрину и Никите Титкову.