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<a href="http://33live.ru/novosti/21-01-2019-vladimircy-vzyali-medali-na-pervenstve-cfo-po-universalnomu-boyu.html" target="_blank">Владимирцы взяли медали на Первенстве ЦФО по универсальному бою</a> - Третьи в ЦФО. В эти выходные в Рязанской области прошло Первенство Центрального федерального округа по универсальному бою. Наш регион представляли воспитанники клуба «Самбист» и Клуба имени Александра Невского. В результате Владимирские спортсмены заняли в общекомандном зачете, почётное 3 место. Отличный результат показал Егор Юнеев, выступавший в категории 40 килограммов- он занял первое место.