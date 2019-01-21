Молодой человек изготовил поддельную купюру на принтере и сбыл ее в одном из магазинов города.

Следственным управлением УМВД России по городу Владимиру в отношении 20-летнего ковровчанина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 186 УК РФ (изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег).В конце декабря прошлого года в дежурную часть УМВД России по городу Владимиру поступило сообщение о сбыте фальшивой купюры в одном из магазинов города. Оперативно прибившими на место сотрудниками полиции был задержан подозреваемый - 20-летний житель города Коврова.Установлено, что фигурант изготовил на принтере поддельную денежную купюру номиналом 2000 рублей и оплатил ею товар в одном из продуктовых магазинов областного центра. Продавец, усомнившись в подлинности банкноты, позвала охранников магазина, а те сообщили о происшествии в полицию.Подозреваемый дал признательные показания, в содеянном раскаялся.В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Сотрудники полиции устанавливают причастность подозреваемого к аналогичным преступлениям. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.