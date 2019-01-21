В прошлом году их получили более 52 тысяч семей

В прошлом году их получили более 52 тысяч семейСубсидии на оплату услуг ЖКХ - одна из наиболее востребованных мер социальной поддержки. В ушедшем году в регионе денежную помощь получили почти 53 тысячи семей. Среди них 74% - это пенсионеры.Из бюджета области на предоставление субсидий выделили почти 870 миллионов рублей. Средний размер выплаты в месяц на одну семью составил около 1860 рублей.Жилищная субсидия полагается малоимущим семьям, чьи расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг составляют более 22% от общего доходо. Для одиноко проживающих неработающих пенсионеров эту величину снизили до 18%.Размер субсидии для каждого определяют индивидуально. Это зависит от доходов, числа членов семьи, фактических платежей за ЖКХ и других показателей.Заявление на оформление жилищных субсидий можно подать в учреждение соцзащиты населения по месту жительства лично или в электронном виде через Единый портал государственных и муниципальных услуг ().