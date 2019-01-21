На протяжении нескольких месяцев он вводил клиентку в заблуждение относительно своих профессиональных возможностей

На протяжении нескольких месяцев он вводил клиентку в заблуждение относительно своих профессиональных возможностейВо Владимире бывшего адвоката обвиняют в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Об этом сообщает региональный СледКом.В марте прошлого года местная жительница обратилась к мужчине с просьбой об оказании юридической помощи. Адвокат должен был защитить её сына, привлеченного к уголовной ответственности за совершение развратных действий в отношении несовершеннолетних девочек.На протяжении нескольких месяцев он вводил клиентку в заблуждение относительно своих профессиональных возможностей, уверяя, что имеет надёжные связи и способен решить вопросы, которые улучшат положение сына.Пользуясь неосведомленностью женщины о ходе расследования дела, адвокат пообещал повлиять на экспертные заключения о психологическом состоянии несовершеннолетних, организовать медобследование подзащитного, передать деньги потерпевшим в качестве моральной компенсации. Женщина передавала мошеннику деньги, а он просил все новые и новые суммы.Не понимая, каких результатов по защите сына достиг адвокат, и не получив внятного ответа, женщина обратилась в полицию. При получении очередной суммы в размере 300 тысяч рублей, адвоката задержали. Мужчина признал свою вину.На предварительном следствии мошенник возместил ущерб в 2 миллиона 400 тысяч рублей, продав свою квартиру. Уголовное дело направлено в суд.