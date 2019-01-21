Сегодня в Конституции России отсутствует должный баланс ветвей власти, такое мнение высказал спикер Госдумы. Исправить ситуацию, по мнению Вячеслава Володина, поможет расширение полномочий Федерального собрания. Первые шаги в этом направлении были сделаны несколько лет назад, теперь пришло время развить эту логику дальше.

Сегодня в Конституции России отсутствует должный баланс ветвей власти, такое мнение высказал спикер Госдумы. Исправить ситуацию, по мнению Вячеслава Володина, поможет расширение полномочий Федерального собрания.Первые шаги в этом направлении были сделаны несколько лет назад, теперь пришло время развить эту логику дальше.По мнению спикера, именно парламент играет ключевую роль в анализеэффективности работы Конституции. По его словам, это непосредственно вытекаетиз ее 94-й статьи."Именно парламент обязан реализовывать запросграждан на соблюдение и максимально полную реализацию их конституционных прав,обеспечивать представительство соответствующих интересов граждан, а такжепарламентский контроль", – сказал Володин.Глава Думы полагает, что полномочия Федерального собрания,особенно в вопросах парламентского контроля, необходимо расширить. Это позволилобы, в том числе, устранить недостатки Конституции, которые связаны сотсутствием должного баланса в системе сдержек и противовесов ветвей власти. Володиннапомнил, что о крене в сторону исполнительной власти говорил ранее глава Конституционногосуда Валерий Зорькин и многие эксперты.Одной из важнейших поправок к Конституции, принятой за последниегоды, Володин назвал норму об обязанности правительства ежегодно отчитыватьсяперед депутатами о результатах своей деятельности. Эта обязанность кабмина былазакреплена в Основном законе в 2008 году. Спикер считает, что направлениереализованных конституционных новаций уже задавало вектор на обеспечение болееточного баланса ветвей власти.Следует развивать эту логику дальше, в частности, уточнить и детализировать отчетность правительства перед парламентом именно по вопросам, поставленным Госдумой.По мнению Володина, в российскомзаконодательстве также следует более полно раскрыть определение "социальноегосударство". Спикер напомнил, что Конституция, принятая 25 лет назад, определила путь и приоритеты развития России именно как сильного,демократического, правового и социального государства."Согласно социологическим исследованиям, именно соблюдение и максимальнополная реализация конституционных прав граждан – прежде всегосоциальных прав – является безусловным приоритетом для общества", -напомнил отметил руководитель Госдумы.В Совете Федерации уже прокомментировали идеи, высказанныеВячеславом Володиным. Верхняя палата готова рассмотреть соответствующие предложенияпо изменению Конституции, заявил глава профильного комитета Андрей Клишас.Напомним, что 25 декабря 2018 года Вячеслав Володин навстрече президента Владимира Путина с руководством парламента предложилпроанализировать Конституцию на предмет соответствия требованиям времени, незатрагивая ее основополагающих положений. Спикер предложил найти формат сучастием судей Конституционного суда, ведущих ученых в области конституционногоправа, экспертов и посмотреть, как Основной закон работает сегодня, насколько егоположения соответствуют духу времени.