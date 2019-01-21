По условиям подписанного соглашения порядка 500 сотрудников российского подразделения компании получили возможность стать участниками корпоративной пенсионной программы

По условиям подписанного соглашения порядка 500 сотрудников российского подразделения компании получили возможность стать участниками корпоративной пенсионной программыВТБ Пенсионный фонд заключил договор о негосударственном пенсионном обеспечении с компанией «Сингента», российским представительством швейцарской Syngenta – одного из мировых лидеров в области производства средств защиты растений и семеноводства. По условиям подписанного соглашения порядка 500 сотрудников российского подразделения компании получили возможность стать участниками корпоративной пенсионной программы.Лариса Горчаковская, генеральный директор ВТБ Пенсионный фонд, прокомментировала: «Сегодня предприятия уделяют большое внимание разработке программ мотивации для сотрудников, их социальной защите и поощрению. Корпоративные пенсионные программы эффективно справляются с этими задачами и пользуются все большей популярностью среди работодателей. Мы рады сотрудничеству с «Сингента» - компанией с высокой степенью социальной ответственности, которая с успехом работает в нашей стране».Ольга Иванова, директор по персоналу компании «Сингента» в России, отметила: «Для «Сингенты» очень важно благополучие сотрудников не только сейчас, но и в долгосрочной перспективе. Корпоративная пенсионная программа – это уникальная возможность сформировать накопления для своего будущего с участием работодателя. В результате тендера был выбран ВТБ Пенсионный фонд – надежный партнер, предоставляющий услуги по негосударственному пенсионному обеспечению».Корпоративные пенсионные программы ВТБ Пенсионный фонд позволяют работодателю устанавливать критерии сотрудников для отчисления дополнительной пенсии (стаж, категория, возраст и т.д.), условия для выплаты пенсии, а также принцип ее формирования – взносы может отчислять работодатель самостоятельно или на паритетной основе с сотрудниками. ВТБ Пенсионный фонд формирует программу в соответствии с потребностями конкретной компании.