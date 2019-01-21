Мария Кожевникова рассказала, что, работая в сериале Универ, который и принес ей популярность и любовь зрителей, часто конфликтовала с коллегами. Звезда признается, что была удобной не для всех.

Мария Кожевникова рассказала, что, работая в сериале "Универ",который и принес ей популярность и любовь зрителей, часто конфликтовала сколлегами. Звезда признается, что была удобной не для всех.Мария отметила, что с артисткой Валентиной Рубцовой отношениясо временем испортились. Из-за чего именно возникла напряженность Кожевниковаумолчала."Мы в принципе друг к другу хорошо относились, но, когдалюди находятся в замкнутом пространстве столько времени, – это неизбежно. Это не какая-то зависть, а именно усталость друг от друга. Когда люди устают друг отдруга, они ищут уже минусы. Это было накопительное. Это было оченьпостепенно. Мы даже не здоровались, новыходили и играли", – рассказала знаменитость.И если с Валентиной конфликт был вялотекущим и спустя времясошел на нет, то к еще одной звезде "Универа" Арарату Кещану артистка до сих пор испытывает негатив. Марияпризналась, что даже ходила к продюсерам и просила, чтобы между ее героиней иперсонажем Арарата было меньше любовных сцен."В жизни – это человек вообще не мой, но на площадке я неимела права это показывать. В жизни я с ним даже не здоровалась. Я не принимала его выраженияпо отношению к чему–либо в жизни, а нам же еще и любовь играть. Для меня этобыл стресс. Это не значит, что он плохой, или я плохая, я думаю, он ко мне точнотакже относится, потому что у нас были конфликты чуть ли не до драки доходящие.Мы кричали друг на друга", – заметила звезда.Кожевникова не исключает, что многие вздохнули с облегчением,когда она заявила о намерении покинуть телесериал. По словам звезды, онаприносила много неудобств руководству и коллегам, и те были рады от нее избавится."Я понимала, что мы заканчиваем сезон. Я пришла к продюсерами честно сказала, что больше продолжать не буду. Это нормально встретили. Никакихсильных уговоров. Им со мной было тяжело. Я человек по характеру сложный. Я бунтовала,потому что гримерам не доплачивали за переработку, а там женщина с ребенком, укоторого няня. Я говорила, что не выйду на площадку, пока ей не заплатят денег. Мне говорили: "Маш, ты ничего не перепутала? Ты здесь актриса". Яговорила: "Помимо того, что я актриса, я, простите, человек, когда вы обижаетеженщин, я буду стоять на своем". Я в принципе была неудобный человек – ходила,поменяйте то, перепишите это", – отметила Мария в интервью YouTube–каналу "ЭМПАТИЯМАНУЧИ".